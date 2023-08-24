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Еще один самолет Пригожина летит сейчас в Азербайджан

24 августа 2023, 15:59

Еще один самолет Пригожина летит сейчас в Азербайджан

Согласно информации сервиса отслеживания полетов flightradar24, еще одно воздушное судно, которое принадлежит бывшему лидеру частной военной компании «Вагнер», в данный момент направляется в столицу Азербайджана, Баку. 

«Прямо сейчас бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с регистрационным номером RA-02748 направляется в Баку», — пишет мониторинговая группа военной активности в Беларуси, Беларускі Гаюн. 

Фото: flightradar24

Как отмечает телеграм-канал, самолёт вылетел в 15:24 из московского аэропорта «Внуково» и взял курс на юг. Известно, что этот бизнес-джет также связан со структурами Евгения Пригожина. Однако, в отличие от других, он никогда не прилетал в Беларусь.

Напомним, что вчера, 23 августа, в Тверской области РФ упал другой самолет Embraer, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину. Позже гибель главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

После подтверждения гибели военной компании, украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не связана с гибелью Евгения Пригожина, намекнув, что все знают, кому выгодна его смерть. 


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