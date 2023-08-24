Ще один літак Пригожина летить зараз до Азербайджану

Згідно з інформацією сервісу спостереження за польотами flightradar24, ще одне повітряне судно, яке належить колишньому лідеру приватної військової компанії «Вагнер», зараз прямує до столиці Азербайджану, Баку.



«Прямо зараз бізнес-джет Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» з реєстраційним номером RA-02748 прямує до Баку», — пише моніторингова група військової активності в Білорусі, Білорусь Гаюн.

Фото: flightradar24

Як зазначає телеграм-канал, літак вилетів о 15:24 із московського аеропорту «Внуково» та взяв курс на південь. Відомо, що цей бізнес-джет також пов'язаний зі структурами Євгена Пригожина. Однак, на відміну від інших, він ніколи не прилітав до Білорусі.

Нагадаємо, що вчора, 23 серпня, у Тверській області РФ впав інший літак Embraer, що належить бізнесменові Євгену Пригожину. Пізніше загибель голови приватної військової компанії «Вагнер» та його заступника Дмитра Уткіна підтвердив голова руху «Мы вместе с Россией» Владімір Рогов.



Після підтвердження загибелі власника військової компанії, український президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не пов'язана із загибеллю Євгена Пригожина, натякнувши, що всі знають, кому вигідна його смерть.





