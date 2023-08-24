Зеленский о смерти Пригожина: Мы не имеем к этому отношения. Все знают, кто имеет

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не связана с гибелью Евгения Пригожина, лидера частной военной компании «Вагнер», произошедшей на территории России.



«Наша страна не имеет к этому никакого отношения. Очевидно, кто причастен к происшествию», — отметил он в ходе беседы с журналистами в Киеве.

Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области РФ упал самолет Embraer, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину. Позже гибель главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.



