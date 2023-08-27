Друге із заблокованих через війну суден досягло територіальних вод Румунії

Друге із заблокованих через війну суден вийшло з Одеського порту і йде тимчасовим коридором. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.



«Балкер Primus сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов з порту Одеса і рухається встановленим для цивільних судів тимчасовим коридором в/з чорноморських морських портів України», - йдеться в повідомленні.



Уточнюється, що судно знаходилося у порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.



Як повідомив президент Володимир Зеленський, судно вже досягло територіальних у Румунії.



У Мінвідновленні нагадали, що встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор насамперед використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ. Першим цей шлях пройшов контейнеровоз Joseph Schulte 16 серпня 2023 року.



За даними Адміністрації морських портів України (АМПУ) в портах Великої Одеси станом на 23 серпня залишалися заблокованими шість суден з 262 тисяч тонн вантажів.