«ДНР»: У Донецьку від обстрілу постраждали семеро людей

Наслідки удару в центрі Донецька. Фото: «ДАН»

Внаслідок обстрілу Донецька поранено семеро людей. Про це сьогодні заявив так званий «мер» міста Олексій Кульомзін.



За його даними, шестеро людей постраждали під час обстрілу району біля ТЦ «Галактика» — на вулиці Добровольського поранено жінок 1962, 1968, 1976 року народження та чоловіків 1960, 1963, 1971 року народження.



Ще одна жінка 1948 року народження постраждала на вулиці Рубена Ібаррурі.



Крім цього, під обстріл потрапив і центр міста — набережна та заміський залізничний вокзал Донецька.



Зокрема, було пошкоджено недобудований житловий комплекс на набережній поряд зі школою-ліцеєм № 5. Поранених немає, постраждало скління сусіднього житлового будинку. Друга ракета потрапила до приміського залізничного вокзалу Донецька. Постраждала будівля вокзалу та трамвайна зупинка.