В Донецке ракета влетела в ЖК «Бульвар Сити»

В Донецке под обстрел попала недостроенный многоэтажный дом. Фото: Местные Telegram-каналы

В захваченном армией РФ Донецке обстрелом поврежден ЖК «Бульвар Сити» в центре города. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Назначенный группировкой «ДНР» «мэром» Донецка Алексей Кулемзин, сообщил, что многоэтажка не была достроена.

Обновлено. В ЖК «Бульвар Сити» в Донецке влетела противорадиолокационная ракета AGM 88-HARM. Соответствующие кадры публикуют в сети.



Было ли на ракету воздействие российской системы радиоэлектронной борьбы или она сама по себе влетела в многоэтажку, на данный момент неизвестно.



ЖК «Бульвар Сити» находится рядом с гостиницей Ramada в Ворошиловском районе Донецка. Строительство жилого комплекса началось еще в 2012 году, но было заморожено в 2014 году из-за захвата Донецка пророссийскими боевиками.



В 2020 году было объявлено, что строительство ЖК «Бульвар Сити» будет возобновлено. В «ДНР» тогда сообщили, что только один застройщик согласился вернуться в Донецк.

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