Донецкая область: войска РФ обстреляли Угледар, Новоукраинку и Шевченко

Россияне обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко

Российские военнослужащие в течение минувшего дня активно били по Донецкой области. Под атаку попали населенные пункты на Волновахском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Волновахском направлении в Комарской громаде под обстрелами поселок Шевченко, в Угледарской громаде — Угледар и Новоукраинка», — написал он.

По данным Кириленко, ситуация в регионе следующая:

На Донецком направлении повреждены хозяйственные здания в Галицыновке Новогродовской громады. В течение ночи происходили единичные обстрелы Авдеевки, а также Красногоровки и Новомихайловки Марьинской громады. Утром обстреляны Очеретино и окрестности Кураховской громады.

На Горловском направлении 4 человека ранены в Константиновке. В Торецкой громаде повреждено 7 домов: 6 в Петровке и 1 в Торецке. Поврежден дом в Привиле Соледарской громады. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 3 промышленных здания и 1 нежилое сооружение.

На Лисичанском направлении повреждены 3 дома в Ямполе Лиманской громаде и дом в Северске.

Напомним, российские военные атаковали Одесскую область ударными дронами 6 сентября.