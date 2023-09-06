Донецька область: війська РФ обстріляли Вугледар, Новоукраїнку та Шевченка

Російські військовослужбовці протягом минулого дня активно гатили по Донецькій області. Під атаку потрапили населені пункти на Волноваському напрямі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«На Волноваському напрямі в Комарській громаді під обстрілами селище Шевченка, в Вугледарській громаді — Вугледар та Новоукраїнка», — написав він.
За даними Кириленка, ситуація в регіоні така:
На Донецькому напрямку пошкоджено господарські будівлі у Галицинівці Новогродівської громади. Протягом ночі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки, а також Красногорівки та Новомихайлівки Мар'їнської громади. Вранці обстріляно Очеретине та околиці Курахівської громади.
На Горлівському напрямку 4 людей поранено у Костянтинівці. У Торецькій громаді пошкоджено 7 будинків: 6 у Петрівці та 1 у Торецьку. Пошкоджено будинок у Привілі Соледарської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки, 3 промислові будівлі та 1 нежитлову споруду.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки в Ямполі Лиманській громаді та будинок у Сіверську.
Нагадаємо, російські військові атакували Одеську область ударними дронами 6 вересня.