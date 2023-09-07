Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии

Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Министр экономики Юлия Свириденко свое заявление сделала во время двусторонней встречи со своим коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем на саммите инициативы Трех морей в Бухаресте.

Стороны обсудили вопросы двусторонней торговли и экспорта украинского зерна через хорватские порты. Ведь Россия продолжает наносить ракетные удары по зерновой инфраструктуре на черноморском побережье, что существенно ограничивает возможности отечественного экспорта зерновых.

«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы развивать его, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны», — заявила Юлия Свириденко.

Кроме того, министры обсудили важность совместного решения вопроса о экспортных ограничениях для украинского экспорта.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские военнослужащие делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судов, которые проходят по альтернативному «зерновому коридору».