Україна почала експортувати зерно через порти Хорватії

Українське зерно почало експортуватись через хорватські порти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.

Міністр економіки Юлія Свириденко свою заяву зробила під час двосторонньої зустрічі зі своїм колегою з Хорватії Андрієм Пленковичем на саміті ініціативи Трьох морів у Бухаресті.

Сторони обговорили питання двосторонньої торгівлі та експорту українського зерна через хорватські порти. Адже Росія продовжує завдавати ракетних ударів по зерновій інфраструктурі на чорноморському узбережжі, що суттєво обмежує можливості вітчизняного експорту зернових.

«Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни», — заявила Юлія Свириденко.

Крім того, міністри обговорили важливість спільного розв'язання питання щодо експортних обмежень для українського експорту.

Нагадаємо, спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що українські військовослужбовці роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку суден, які проходять альтернативним «зерновим коридором».