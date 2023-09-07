З окупованої області додому повернули ще одну дитину

З окупованої території повернули ще одну дитину. Фото: Мінреінтеграції

З окупованих територій України вдалося евакуювати ще одну дитину. Йдеться про 12-річного Давида, який опинився під окупацією в селі на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що на момент повномасштабного вторгнення Давид перебував у прабабусі на Донеччині в селі Старомлинівка, яке згодом було окуповано. Коли перебувати у селі стало вкрай небезпечно, прабабуся з онуком переїхали до Донецька.

Мама хлопчика звернулася за допомогою до Мінреінтеграції, завдяки роботі в рамках проєкту «Шлях додому» Давид повернувся до України та возз'єднався з родиною.

Нагадаємо, в ДСНС зазначили, що станом на 4 вересня з Донецької області евакуювалися ще 45 дітей.