Південна Корея надасть Україні 2,3 млрд доларів допомоги

Україна отримає від Південної Кореї допомогу на 2,3 млрд доларів. Фото: соцмережі

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував додаткову допомогу Україні у розмірі 2,3 млрд доларів. Про це повідомляє Yonhap.

Лідер Південної Кореї оголосив про це на сесії саміту Групи 20 у Нью-Делі.

За його словами, 300 млн доларів направлять на гуманітарні потреби у 2024 році. Інші 2 млрд доларів передадуть у 2025 році у вигляді довгострокової допомоги. Йдеться про підтримку соціальної та економічної інфраструктури.

«Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутньому відновленні України», — сказав представник президента.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що передасть Україні пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.