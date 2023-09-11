Российские войска атаковали Кривой Рог: в городе слышны взрывы

Воздушные силы ВСУ предупредили об атаке ударных БпЛА РФ по Кривому Рогу с утра. Об этом командование ВС ВСУ сообщило в телеграм-канале.



«Кривой Рог – оставайтесь в укрытиях! Группа ударных дронов приближается к городу!», — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.



Кроме того глава совета обороны города Александр Вилкул в очередной раз обратился к жителям Кривого Рога с просьбой ничего не снимать и не выкладывать в интернет.



Он также отметил, что о результатах атаки и взрывах отчет будет позже.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 73 человека.



