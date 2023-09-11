Російські війська атакували Кривий Ріг: у місті чути вибухи

Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку ударних БпЛА РФ Кривого Рогу зранку. Про це командування ПС ЗСУ повідомило у телеграм-каналі.



«Кривий Ріг – залишайтесь в укриттях! Група ударних дронів наближається до міста!», — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.



Крім того, голова ради оборони міста Олександр Вілкул вкотре звернувся до мешканців Кривого Рогу з проханням нічого не знімати та не викладати в інтернет.



Він також зазначив, що про результати атаки та вибухи звіт буде пізніше.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі постраждали 73 особи.



