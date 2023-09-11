«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали три человека

За минувшие сутки на подконтрольной РФ территории Донецкой области в ходе обстрелов ранения получили три человека - в Александровке, Червоногвардейском районе Макеевки. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Также утверждается, что повреждены 17 домов в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры в Ворошиловском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.



Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой области, за последние сутки оккупанты ранили одного человека - в Северске.