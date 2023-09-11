«ДНР»: За добу від обстрілів постраждали троє людей

Минулої доби на підконтрольній РФ території Донецької області в ході обстрілів поранення отримали троє людей - в Олександрівці, Червоногвардійському районі Макіївки. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Також стверджується, що пошкоджено 17 будинків у Київському, Ворошилівському, Куйбишівському районах Донецька, Олександрівці, Микитівському районі Горлівки. Пошкоджено чотири об'єкти цивільної інфраструктури у Ворошилівському, Куйбишівському районах Донецька, Центрально-Міському районі Горлівки.



Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині, за останню добу окупанти поранили одну людину - у Сіверську.