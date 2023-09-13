Сырский обнародовал, как ВСУ ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении

В среду, 13 сентября, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как под Клещиевкой на Бахмутском направлении аэроразведчики 22-й ОМБр корректировали огонь артиллерии дружественных подразделений по группе пехоты российских оккупантов. Видео опубликовано в Telegram-канале.



«Бахмутское направление. Под Клещеевкой аэроразведчики 22-й ОМБр корректировали огонь артиллерии дружественных подразделений по группе пехоты противника», — отметил он.



Также Сырский уточнил, что один россиянин был убит выстрелом из гранатомета.



«Работа продолжается, Силы обороны имеют продвижение», — резюмировал военнослужащий.



Напомним, ранее Александр Сырский показал, как украинские военнослужащие с дистанции 880 метров уничтожили российского пулеметчика.