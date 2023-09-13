Сирський оприлюднив, як ЗСУ вдарили по групі піхоти російських окупантів на Бахмутському напрямі

У середу, 13 вересня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як під Кліщіївкою на Бахмутському напрямку аеророзвідники 22-ї ОМБр коригували вогонь артилерії дружніх підрозділів групи піхоти російських окупантів. Відео опубліковано у Telegram-каналі.



«Бахмутський напрямок. Під Кліщіївкою аеророзвідники 22-ї ОМБр коригували вогонь артилерії дружніх підрозділів групи піхоти противника», — зазначив він.



Також Сирський уточнив, що одного росіянина було вбито пострілом з гранатомета.



«Робота триває, Сили оборони мають просування», — резюмував військовослужбовець.



Нагадаємо, раніше Олександр Сирський показав, як українські військовослужбовці з дистанції 880 метрів знищили російського кулеметника.