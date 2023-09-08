Сырский показал, как украинские бойцы уничтожили российского пулеметчика

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военнослужащие с дистанции 880 метров уничтожили российского пулеметчика. Видео Сырский опубликовал в Telegram.

«С дистанции 880 метров был уничтожен российский пулеметчик», — говорится в сообщении.

По словам Сырского, оккупантов уничтожила группа «Призрак» Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил об обострении ситуации в Авдеевке и вблизи города.