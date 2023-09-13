«ДНР»: Пушилін прокоментував причину зростання цін на пальне

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін розповів про проблеми із паливом у захоплених населених пунктах. Про це він заявив в ефірі «Соловйов Live».



Пушилін зазначив, що ціна на пальне в Донецьку вища, ніж у сусідньому Ростові.



За його словами, зростання цін відбулося, тому що українські військові знищили всі нафтобази.



«У нас зараз із паливом питання. Ну, тобто це не тільки у нас, а й у нас це гостріше. У нас ціна вища, ніж у сусідніх регіонах. Мається на увазі у Ростовській області. Чому? Тому що противник повибивав усі цивільні нафтобази. У нас усе з коліс. А ціна на біржі зростає набагато швидше, аніж на заправках. Чому? Тому що у Ростовській області те, що вони закупили, є ще за середньозваженою ціною. А у нас [паливо продається] одразу все з коліс. У нас росте з випередженням. На жаль, це так. І це, звісно, відчувається. І, звичайно, на людях це відбивається», — зазначив він.



На початку цього тижня на заправках «ДНР» знову подорожчали кілька популярних марок палива — ціна на А-95 зросла з 65 до 67 руб./л, на А92 з 59 до 60 руб./л. Також на п'ять рублів подорожчало дизельне паливо, зараз його ціна за літр становить 74 рублі.



Нагадаємо, в окупованій Макіївці Донецької області на складі компанії «Майстер Торг» рятувальники ліквідували велику пожежу через обстріл.