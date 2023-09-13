«ДНР»: В Горловке ранены три человека

Жительница горловского поселка Зайцево получила ранения в результате обстрела. Еще два человека пострадали от подрывов на минах. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Иван Приходько.



От обстрела пострадала женщина 1961 года рождения по улице Корнейчука, 88.



Еще двое мужчин, 1956 и 1993 года рождения, ранены в Калининском районе в результате подрыва на ВОП.



Приходько сообщал, что в ходе обстрела был перебит газопровод между домами по улице Зуева в поселке Михайловка, Центрально-Городской район Горловки. Кроме того, повреждена антенна на котельной, на кровле незначительные сколы.