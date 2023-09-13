«ДНР»: У Горлівці поранено троє людей

Мешканка горлівського селища Зайцеве отримала поранення внаслідок обстрілу. Ще двоє людей постраждали від підривів на мінах. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Іван Приходько.



Від обстрілу постраждала жінка 1961 року народження на вулиці Корнійчука, 88.



Ще двох чоловіків, 1956 та 1993 року народження, поранено в Калінінському районі внаслідок підриву на ВОП.



Приходько повідомляв, що під час обстрілу було перебито газопровід між будинками на вулиці Зуєва у селищі Михайлівка, Центрально-Міський район Горлівки. Крім того, пошкоджено антену на котельні, на покрівлі незначні сколи.