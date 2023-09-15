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Передано до суду справу Януковича та Азарова за «Харківськими угодами» — ГБР

15 вересня 2023, 13:12

Передано до суду справу Януковича та Азарова за «Харківськими угодами» — ГБР

ГБР завершило спеціальне розслідування та передало до суду матеріали справи за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича та колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова у державній зраді під час підписання «Харківських угод». Про це повідомляє прес-служба бюро.

Як встановлено слідчими ДБР, колишній президент України у 2010 році отримав вказівку від керівництва РФ продовжити термін перебування Чорноморського флоту РФ на території АР Крим та Севастополя. Згідно з базовими Угодами 1997 року між Україною та РФ, цей термін закінчувався 2017 року.

Проте раніше Україна підтвердила наміри не пролонгувати дію цих Угод та підготувала двосторонній Меморандум щодо виведення флоту РФ. Російська сторона проігнорувала офіційне звернення.

«Через енергетичний шантаж росіяни вирішили змусити тодішнє українське керівництво продовжити термін перебування флоту РФ у Криму. Це надалі призвело до анексії півострова», — зазначають у бюро.

За інформацією ДБР, у квітні 2010 року у державній резиденції РФ «Ново-Огарево» українська делегація на чолі з прем'єр-міністром отримала остаточний текст проекту Угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ в Україні.

«Потім на закритому засіданні Кабінету міністрів України прем'єр-міністр та міністр закордонних справ запевнили присутніх про необхідність та важливість підписання цієї Угоди нібито в економічних інтересах країни. Адже отримання знижки на вартість російського газу має вимушений характер з огляду на стан економіки держави», — наголошується в повідомленні.

У ГБР наголошують, що крім порушення Конституції та низки законів, Угода по суті передбачала розміщення нової військової бази на території України та фактично вводила нові правила продовження терміну перебування ЧФ РФ у нашій країні.

«Янукович за лічені дні вніс законопроект про ратифікацію Угоди як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою, і 27.04.2010 рішення було ухвалене депутатами. Внаслідок злочинних дій тодішнього керівництва країни відбулося нарощування особового складу та військової техніки збройних сил РФ на території АРК та Севастополя. Ці сили були використані ворогом для окупації півострова у 2014 році», — зазначається у повідомленні.

Крім того, інформують у Бюро, слідство задокументувало збитки державі, завданої екс-керівництвом країни через підписання «Харківських угод», більш як на 1 трлн 80 млрд гривень.

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