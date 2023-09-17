В Севастополе прогремели взрывы

В центральной части Севастополя был слышен мощный взрыв. Об этом сообщает «Крым.Реалии».



От взрыва, по его словам, задрожали окна. Позже повторные взрывы были зафиксированы около 21:20. Местные паблики также сообщали о громких звуках в районе мыса Фиолент.



Позже Министерство обороны РФ заявило об «уничтожении двух украинских беспилотников» над юго-западной частью Крыма. Украинская сторона не комментирует свою причастность.



В ночь на 15 сентября Крым подвергся очередной атаке беспилотников. Минобороны РФ утверждает, что над западной, северо-западной и восточной частью Крыма были сбиты шесть «украинских» беспилотников.



Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам», «работой ПВО» или учениями военных РФ.