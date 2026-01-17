В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов

В оккупированных городах Донецкой и Запорожской областей наблюдаются перебои с электричеством. В Мариуполе исчезло электроснабжение после звука похожего на взрыв. Электроэнергии также нет в Мангуше, Ялте и других населённых пунктах вблизи города.



Вечером 17 января в оккупированном Донецке работала ПВО. В Куйбышевском районе города возник пожар после удара беспилотника.



В Бердянске 280 многоквартирных домов остались без тепла из-за проблем со светом. В ожидании электричества остались 37 тысяч жителей.