Более 1600 человек остаются в Святогорской громаде: большинство из них — в возрасте за 60 лет

В Святогорске остаются 325 человек, преимущественно в возрасте более 65 лет. В пределах громады – 1617 жителей. Об этом сообщили в городской военной администрации.

По словам начальника ГВА Владимира Рыбалкина, противник сейчас разрушает мосты, переправы и логистику, часть дорог — под контролем FPV-дронов.

Отмечается, что центрального отопления нет, но свет и интернет работают. Действуют два магазина, аптеки и почта — нет, но для выплаты пенсий привозят работников «Укрпочты».

