Суд избрал меру пресечения Тимошенко, которую подозревают в предложении взяток народным депутатам

16 января Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрал меру пресечения народной депутатке и главе фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко в виде залога на сумму 33 миллиона 280 тысяч гривен. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ВАКС.
На Тимошенко возлагаются процессуальные обязанности до 16 марта включительно, а именно:
Напомним, что НАБУ подозревает Тимошенко в предложении взяток ряду народных депутатов от других фракций за «лояльное голосование» в Верховной Раде.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко