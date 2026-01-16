Суд избрал меру пресечения Тимошенко, которую подозревают в предложении взяток народным депутатам

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко на заседании суда. Фото: кадр из видео

16 января Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрал меру пресечения народной депутатке и главе фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко в виде залога на сумму 33 миллиона 280 тысяч гривен. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ВАКС.



На Тимошенко возлагаются процессуальные обязанности до 16 марта включительно, а именно:

прибывать по каждому требованию к детективу Национального антикоррупционного бюро, прокурору САП и/или суда;



не отлучаться за географические границы Киевской области без разрешения детектива НАБУ, прокурора САП;



сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства;



воздержаться от общения с людьми, указанными в постановлении суда;



сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины по месту жительства свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Напомним, что НАБУ подозревает Тимошенко в предложении взяток ряду народных депутатов от других фракций за «лояльное голосование» в Верховной Раде.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко