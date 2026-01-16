Войска России из артиллерии нанесли удары по Никополю: погибли две женщины, еще шесть человек ранены

Последствия обстрела Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА

16 января российская армия из артиллерии несколько раз ударила по городу Никополь. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.



В результате обстрелов погибли две женщины, еще шесть человек получили ранения. 65-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии.



В пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры рассказали, что в городе повреждены дома, предприятие и автомобили.

Напомним, что 15 января армия РФ ударила по Славянску, Дружковке и Доброполью на Донетчине, в результате чего в городах повреждены предприятия.

