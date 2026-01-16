«Россияне продолжают поглощать город»: в DeepState рассказали о ситуации в Гуляйполе

Ситуация в Гуляйполе. Фото: карта DeepState

Российская армия продолжает поглощать город Гуляйполе на Запорожье, отправляя на постоянные штурмы небольшие группы пехоты. Об этом сообщили в аналитики DeepState.



По словам аналитиков, в последнем обновлении карты все могли увидеть существенное увеличение «красной зоны» в городе, где уже давно фиксировались оккупанты.



«Все время пробовали закрепиться и со временем их количество в этой части стало преобладающим, что заставило бойцов Сил обороны Украины оставить позиции. Однако бои за город продолжаются в западной части, где также постоянно фиксируется противник, а лини боевого столкновения как таковой нет, ведь динамика боев насыщена постоянной инфильтрацией пехоты врага», – рассказали аналитики.

Напомним, что ранее в DeepState сообщили о продвижении российских войск в Гуляйполе.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко