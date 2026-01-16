В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания

Крещенские купания отменены в оккупированных Донецке и Макеевке

Власти оккупированных Донецка и Макеевки приняли решение об отмене традиционных крещенских купаний в 2026 году. Об этом сегодня сообщили в «администрациях городов».

Алексей Кулемзин в своем обращении сослался на указ № 357 от 18.09.2023 и информацию о «возможных провокациях со стороны украинских формирований».

«В этом году в светлый праздник Крещения Господня администрацией городского округа Донецк места для массовых купаний организовываться не будут», — написал он в своем телеграм-канале.

Об отказе оборудовать официальные купели заявили также так называемые власти Макеевки. Ранее воздержаться от крещенских купаний попросили и в Горловке.

Подчеркивается, что купание в неподготовленных местах опасно для здоровья, а в текущей ситуации сопряжено с дополнительными рисками.

Вместо этого жителям предлагается совершить обряд омовения, используя освященную воду в храмах или дома.