Укрэнерго предупредило об отключениях в субботу

В субботу в регионах Украины снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго в пятницу, 16 января.

«Завтра во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», – говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что причиной таких ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Украинцев предупредили о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте её экономно!», – добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в Украине изменят правила комендантского часа. В связи с массированными атаками России в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации.