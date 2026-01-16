Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Из Украины легально выехали и не вернулись 470 тысяч мужчин призывного возраста — СМИ
16 января 2026

Из Украины легально выехали и не вернулись 470 тысяч мужчин призывного возраста — СМИ

470 тысяч мужчин легально уехали из Украины во время войны и не вернулись. Такие цифры приводят журналисты NGL.media, опираясь на данные соседних стран о пересечении границы. 

Отмечается, что еще 70 тысяч военнообязанных пересекли границу нелегально с начала полномасштабного вторжения России. 

«Чаще украинские мужчины выезжают в Польшу. Через границу со Словакией в Украину возвращаются больше мужчин, чем уезжают. Вероятно, именно через эту границу возвращается часть уезжавших через другие страны украинцев», — говорится в сообщении.

По данным Евростата, временную защиту в странах ЕС на протяжении 2022-2024 годов получили около 1,1 млн украинских мужчин. Это вдвое больше, чем по информации приграничных служб соседних с Украиной государств.

