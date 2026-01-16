Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области

Украинские военнослужащие в ночь на 16 января нанесли удар по составу боеприпасов подразделения из состава 76 десантно-штурмовой дивизии в городе Приморск, который расположен на временно оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В ведомстве уточнили, что зафиксировано попадание в цель. Масштабы ущерба уточняются.



Ранее мы писали, что за двое суток украинские беспилотники Сил беспилотных систем (СБС) вывели из строя шесть единиц российских зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»