Магазины, аптеки, АЗС и ТРЦ будут работать 24/7. Введены новые правила комендантского часа

В Украине изменят правила комендантского часа

В период чрезвычайной ситуации в энергетике украинское правительство добилось смягчения комендантского часа. Пока гибкие правила введены для Киева. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.



Какие правила будут работать:

На момент действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до «Пунктів незламності» можно 24/7, и без пропусков. Разрешается движение частного транспорта, если человек едет именно в «Пункт незламності». Общественный транспорт – по решению местных властей, исходя из ситуации безопасности. «Пунктами незламності» могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если у них есть автономное питание, отопление, стабильная связь, удлинители и бесплатный горячий чай. Для бизнеса, официально выполняющего функцию «Пункта незламності», предоставляется возможность работать 24/7.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»