Сотрудничала с ФСБ через планшет своего ребенка: суд отправил «за решетку» жительницу Константиновки

Осужденная жительница Константиновки. Фото: прокуратура

Суд признал виновной жительницу города Константиновка в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В феврале 2025 года через местный Телеграм-канал женщина вышла на связь с представителем ФСБ и по собственной инициативе начала предоставлять ему разведданные. Для своей деятельности она использовала гаджет, предоставленный учебным заведением для дистанционного обучения ее ребенка.



Женщина отмечала на электронной карте локации сосредоточения украинской военной техники. Также сообщала о звуках работы определенных видов вооружения. Кроме того, информировала о расположении штаба Сил обороны Украины в Константиновке. При этом в ходе диалога с сотрудником российской спецслужбы горожанка не скрывала надежд, что передаваемые ею данные пригодятся государству-агрессору для нанесения огневых ударов.



Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что к 15 годам лишения свободы приговорили работницу местной столовой, которая наводила российские удары на города Славянск и Краматорск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко