Хаос и проблемы школы №24 в оккупированном Харцызске. Создано ИИ.

Активисты гражданского движения «Жовта Стрічка» сообщили о системных проблемах в работе средней школы №24 в оккупированном городе Харцызск Донецкой области.



По словам местных жителей и родителей учащихся, в учебном заведении царит организационный хаос. Расписание уроков постоянно меняется, иногда — практически ежедневно, из-за чего дети не знают, какие занятия состоятся на следующий день.



Кроме того, в школе отмечается высокая текучесть педагогических кадров. Учителя надолго не задерживаются на рабочих местах, что, по утверждению родителей, негативно сказывается на качестве образовательного процесса.



Отдельное возмущение вызывает работа руководства школы. Как утверждают родители учеников, директор получает заработную плату за проведение уроков физики, которые фактически не проводятся.



Активисты подчёркивают, что подобная ситуация вызывает растущее недовольство среди местных жителей и ставит под сомнение нормальное функционирование учебного процесса в условиях оккупации.

Напомним, группировка «ДНР» требует в школах и детских садах расписки и отчёты о том, сколько сотрудников уехали из оккупированных территорий на каникулы и куда.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»