Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
16 января 2026, 16:26

В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24

Хаос и проблемы школы №24 в оккупированном Харцызске. Создано ИИ. Хаос и проблемы школы №24 в оккупированном Харцызске. Создано ИИ.

Активисты гражданского движения «Жовта Стрічка» сообщили о системных проблемах в работе средней школы №24 в оккупированном городе Харцызск Донецкой области.

По словам местных жителей и родителей учащихся, в учебном заведении царит организационный хаос. Расписание уроков постоянно меняется, иногда — практически ежедневно, из-за чего дети не знают, какие занятия состоятся на следующий день.

Кроме того, в школе отмечается высокая текучесть педагогических кадров. Учителя надолго не задерживаются на рабочих местах, что, по утверждению родителей, негативно сказывается на качестве образовательного процесса.

Отдельное возмущение вызывает работа руководства школы. Как утверждают родители учеников, директор получает заработную плату за проведение уроков физики, которые фактически не проводятся.

Активисты подчёркивают, что подобная ситуация вызывает растущее недовольство среди местных жителей и ставит под сомнение нормальное функционирование учебного процесса в условиях оккупации.

Напомним, группировка «ДНР» требует в школах и детских садах расписки и отчёты о том, сколько сотрудников уехали из оккупированных территорий на каникулы и куда.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Харцызск Донецкая область
Прочее
образование на оккупированных территориях школа №24 хаос в школе нехватка учителей
Организации
Жовта Стрічка

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
15:28
Российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных Северскодонецке и Рубежном – ОВА
15:15
РФ планирует геологоразведку недр Донецкой области на оккупированных землях
12:18
В оккупированном Луганске осудили пенсионера за угрозу взрыва ТЦ
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
16:27
РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации
15:59
Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации: как не стать жертвой
10:40
В оккупированной Горловке готовят заселение «пустующих квартир»
09:39
В Мариуполе произошла перестрелка между военными РФ и «Ахматом»
17:00
В оккупированном Мариуполе сократят трамваи из-за дефицита электроэнергии
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:26
Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы
10:49
Почти вся оккупированная «ЛНР» осталась без воды
08:30
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей пропал свет
15:05
По подозрению в убийстве студентки в оккупированном Крыму задержан российский военнослужащий — СМИ
все новости
17:15
«Россияне продолжают поглощать город»: в DeepState рассказали о ситуации в Гуляйполе
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
17:01
Сотрудничала с ФСБ через планшет своего ребенка: суд отправил «за решетку» жительницу Константиновки
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:34
Магазины, аптеки, АЗС и ТРЦ будут работать 24/7. Введены новые правила комендантского часа
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
16:10
Войска России из артиллерии нанесли удары по Никополю: погибли две женщины, еще шесть человек ранены
15:47
Суд избрал меру пресечения Тимошенко, которую подозревают в предложении взяток народным депутатам
15:35
РФ заявляет об ударе по HIMARS в Черниговской области
14:40
Днем Краматорск попал под российский обстрел
14:23
Российские войска ночью ударили по Краматорску, спасатели ликвидировали пожар
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
13:23
Удар по российскому ВПК: подтверждено поражение завода «Атлант Аэро» в Таганроге
13:00
Опубликовано видео «Шахедов», летящих над Днепром в сторону Херсона
12:58
Непогода на Донетчине: глава ОВА рассказал, какая ситуация на основных дорогах и улицах области
12:44
Армия РФ ударила по Славянску, Дружковке и Доброполью: в городах повреждены предприятия
12:32
В Украине меняют правила комендантского часа: Шмыгаль рассказал детали
12:23
Китай с 2026 года полностью прекратил закупку электроэнергии из РФ
11:44
ЕС и США усиливают санкции против России с нового года
11:34
Пилоты дронов уничтожили штурмовую группу армии РФ и не дали окружить украинских военных на Донетчине
все новости
ВИДЕО
Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко на заседании суда. Фото: кадр из видео Суд избрал меру пресечения Тимошенко, которую подозревают в предложении взяток народным депутатам
16 января, 15:47
РФ заявляет об ударе по HIMARS в Черниговской области РФ заявляет об ударе по HIMARS в Черниговской области
16 января, 15:35
Россияне атаковали Краматорск. Фото: скриншот Российские войска ночью ударили по Краматорску, спасатели ликвидировали пожар
16 января, 14:23
Пораженный участок завода. Удар по российскому ВПК: подтверждено поражение завода «Атлант Аэро» в Таганроге
16 января, 13:23
Кадр с перехватчика на летящий «Шахед». Опубликовано видео «Шахедов», летящих над Днепром в сторону Херсона
16 января, 13:00
Удар по оккупантам на Донетчине. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили штурмовую группу армии РФ и не дали окружить украинских военных на Донетчине
16 января, 11:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор