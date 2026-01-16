СМИ сообщают, что сын Рамзана Кадырова попал в серьезное ДТП

Оппозиционный чеченский канал утверждает, что сын главы Чечни Адам Кадыров попал в серьезное ДТП в Грозном

Как утверждает оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO, кортеж из нескольких автомобилей, в котором ехал сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров, на большой скорости столкнулся с неназванной «помехой» во время движения по Грозному.

По данным канала, Адам Кадыров находится в тяжелом состоянии, готовится его транспортировка в Москву, «Грозный перекрыт, новая республиканская больница закрыта».

При этом сервис «Яндекс. Пробки» не фиксирует перекрытий или каких-то серьезных заторов на улицах Грозного.

Изначально NIYSO сообщил, что в ДТП мог пострадать сам Рамзан Кадыров, но потом уточнил, что речь все же идет о его сыне.

Телеграм-канал также пишет, что в аварии мог пострадать еще и боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, который, предположительно, находился в одном автомобиле с Адамом Кадыровым.

Информация не подтверждена другими источниками.