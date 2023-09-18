«ДНР»: засудили до довічного ув'язнення українського військовослужбовця

Так званий Верховний Суд «ДНР» сьогодні, 18 вересня, засудив до довічного ув'язнення із відбуванням у виправній колонії суворого режиму українського військового Владислава Кулика. Його звинуватили у вбивстві восьми громадян. Про це повідомили у пресслужбі Слідчого комітету РФ.



Зазначається, що період із 24 лютого по 12 квітня 2022 року Кулик спільно зі своїми товаришами по службі розташовувалися у місті Маріуполь.



«У зазначений період Кулик та його товариші по службі розстріляли з автомата АК-74 вісім цивільних осіб, у тому числі одну жінку», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, окупанти судитимуть двох українців за звинуваченням у «вчиненні теракту» у Запорізькій області. Так звана «прокуратура Запорізької області» затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно двох громадян України віком 25 та 28 років.