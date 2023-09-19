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У суді ООН розпочалися слухання проти РФ щодо геноциду українського народу

19 вересня 2023, 09:39

У суді ООН розпочалися слухання проти РФ щодо геноциду українського народу

У Міжнародному суді ООН розпочалися слухання щодо позову України проти Росії щодо геноциду українського народу. Про це повідомив Комітет правоохоронної діяльності ВРУ.

Суть позову, як розповіли у парламенті, полягає в тому, що РФ скоїла злочин агресії проти суверенної держави, мотивуючи це нібито порятунком російськомовного населення від геноциду.

«Відтак, перед нашою країною постає важливе завдання довести факт неправдивого твердження РФ про вчинення Україною геноциду, які країна-агресор використала як підставу для проведення військових дій на території України», — йдеться у повідомленні.

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