Онкохворій жительці Маріуполя довелося півтора кілометри їхати коляскою з РФ до Естонії

Українська біженка з Маріуполя з термінальною стадією раку змушена була перетинати російсько-естонський кордон на інвалідному візку, бо з 13 вересня в Естонії набула чинності заборона на проїзд для машин з російськими номерами. Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.



У статті зазначається, що через санкції, які ЄС застосував до росіян, синові хворої довелося півтора кілометра штовхати візок матері в прикордонній зоні, переходячи міст через Нарву. Жінку не змогли відправити на реанімобілі, побоюючись конфіскації машини з російськими номерами після введеної Естонією заборони на в'їзд російських автомобілів.



У мешканки Маріуполя Лідії (імена героїв змінені на їхнє прохання з метою безпеки) — термінальна стадія раку. У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка навідріз відмовилася евакуюватися з міста, що обстрілювався, тому родина змушена була виїхати без неї.



Наразі стан Лідії різко погіршився. Сім'я звернулася за допомогою до незалежної команди волонтерів, які допомогли вивезти жінку до Санкт-Петербурга на обстеження.



«Лікарі не люблять називати стадії захворювання, але вони дали зрозуміти, що стан пацієнтки тяжкий», - розповіла Бі-Бі-Сі волонтер на умовах анонімності.



У неформальній розмові лікарі порадили зробити так, щоб Лідія могла померти у родинному колі в клініці, де можуть забезпечити хороший паліативний догляд.



При цьому лікар прямо сказав, що далекі переїзди жінка може не пережити. Лікарі з Естонії повідомили, що готові зустріти Лідію у Нарві. Щоб її транспортувати, волонтери зв'язалися зі службою приватної швидкої допомоги в Петербурзі.



У результаті везти Лідію до Естонії сервісом приватної допомоги не ризикнули. Вранці в неділю волонтери повезли жінку до кордону на звичайному легковику, але у супроводі лікаря - також з-поміж волонтерів.

«По суті, це реанімаційний пацієнт, їй потрібний супровід, наявність під рукою кисневого балона. Але за нинішніх умов робимо, що можемо», — сказав Бі-Бі-Сі учасник евакуації.

Оскільки Лідію везли не в кареті швидкої допомоги, а у звичайній машині, їй довелося вистояти велику чергу на прикордонному КПП. На додаток до всього, сина Лідії російська сторона забрала на додатковий допит, який тривав понад чотири години.



За цей час закінчилася дія знеболювального, яке Лідії вкололи у Петербурзі перед виїздом. Після проходження російського КПП син Лідії йшов півтора кілометра пішки, штовхаючи візок матері.



На естонському боці їх зустріли волонтери із реанімобілем. Загалом на дорогу сім'я витратила сім годин. На реанімобілі волонтери раніше долали цей шлях за дві з половиною три години. Варто нагадати, що проблеми жителів Маріуполя з лікуванням розпочалися після повномасштабного вторгнення РФ до України.