В окупованому Донецьку росіяни планують відкрити військове училище

У тимчасово окупованому Донецьку російські загарбники планують створити найвище військове училище. Навчальний заклад нібито розпочне свою роботу цього року. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Федеральна державна казенна військова освітня установа вищої освіти «Донецька вища загальновійськове командне училище» має бути створена до 1 грудня 2023 року», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що планова штатна чисельність закладу 3,5 тис. осіб. Заклад утворюють на базі створеного окупантами училища, яке функціонувало з 2015 року на потреби «армії ДНР».



Нагадаємо, у 20 громадах Луганської області функціонуватимуть понад 100 навчальних закладів.