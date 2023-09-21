Силы обороны Украины атаковали базу оккупантов в Мелитополе

База оккупантов в Мелитополе. Фото: telegram

Силы обороны Украины нанесли удар по базе РФ во временно оккупированном Мелитополе. Про удар по скоплению российских военнослужащих стало известно после опубликованных фото в украинских соцсетях.



Также источник спецслужб подтвердил удар изданию Liga.net, заверив, что на днях Служба безопасности Украины вместе с украинскими военными атаковали секретную базу российских захватчиков.



Сначала контрразведка обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними – отработали по цели.

База российских оккупантов в Мелитополе. Фото: telegram



В результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.



Ранее Служба безопасности Украины и Военно-морские силы минувшей ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму.