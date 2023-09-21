Сили оборони України атакували базу окупантів у Мелітополі

База окупантів у Мелітополі. Фото: telegram

Сили оборони України завдали удару по базі РФ у тимчасово окупованому Мелітополі. Про удар по скупченням російських військовослужбовців стало відомо після опублікованих фото в українських соцмережах.



Також джерело спецслужб підтвердило удар виданню Liga.net, запевнивши, що днями Служба безпеки України разом з українськими військовими атакувала секретну базу російських загарбників.



Спершу контррозвідка виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом із ними – відпрацювали по цілі.

База російських окупантів у Мелітополі. Фото: telegram



Внаслідок ракетного удару було поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їх начальника штабу.



Раніше Служба безпеки України та Військово-морські сили минулої ночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому «Сакі» в окупованому Криму.