Чорноморський флот РФ нарізатиметься за принципом салямі — Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов припустив два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ: самоліквідація добровільна чи примусова. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



«Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – Севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення», – зазначив Олексій Данілов.



За словами секретаря РНБО, росіянам не вперше топити свій флот, додавши, що славні військові рефлексії окупантів щодо знищення власного флоту при наближенні противника повинні мати тяглість в часі й традицію наступництва.



«В іншому варіанті – ЧФ РФ нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури», — написав секретар РНБО.



Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував українським пілотам за атаку по Севастополю. Нагадаємо, сьогодні 22 вересня, по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі завдали ракетного удару.





