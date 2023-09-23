Пушиліна «переобрали» головою «ДНР»

Денис Пушилін

Дениса Пушиліна «переобрано» головою угрупування «ДНР». Про це він сам повідомив у своєму телеграм-каналі.



Сьогодні за поданням президента Росії Володимира Путіна Пушилін був обраний «депутатами» «Народної ради ДНР» на посаду голови окупованої частини Донецької області.

Після анексії окупованих територій Донбасу Росією було вирішено відмовитися від прямих «виборів» голів «ДНР» та «ЛНР» місцевими жителями.



На «церемонії інавгурації» Пушиліна 23 вересня у Донецьку був присутній перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який курирує внутрішньою політику РФ та окуповані території.

Денис Пушилін, Сергій Кирієнко та «спікер парламенту ДНР» Артем Жога