Прокуратура Німеччини розслідує військовий злочин росіян у Гостомелі

Федеральна прокуратура Німеччини у співпраці з українською прокуратурою проводить розслідування фактів військових злочинів РФ у Гостомелі Київської області на початку війни, внаслідок яких постраждав, зокрема, громадянин Німеччини. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.



За інформацією видання, прес-секретар прокуратури на запит інформаційного агентства dpa в Карлсруе повідомила, що влада розпочала розслідування в середині липня. Стверджується, що цивільних осіб, у тому числі людей з німецьким громадянством, було обстріляно та поранено російськими військами в українському місті.



«У зв'язку з цим є первісна підозра у скоєнні військових злочинів. Ми перебуваємо у тісному контакті з українськими правоохоронними органами для з'ясування цього питання», — цитує видання спікера прокуратури.



Подробиці інциденту у Гостомелі, як пише Tagesschau, невідомі.