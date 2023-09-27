Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Прокуратура Німеччини розслідує військовий злочин росіян у Гостомелі

27 вересня 2023, 15:23

Прокуратура Німеччини розслідує військовий злочин росіян у Гостомелі

Федеральна прокуратура Німеччини у співпраці з українською прокуратурою проводить розслідування фактів військових злочинів РФ у Гостомелі Київської області на початку війни, внаслідок яких постраждав, зокрема, громадянин Німеччини. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

За інформацією видання, прес-секретар прокуратури на запит інформаційного агентства dpa в Карлсруе повідомила, що влада розпочала розслідування в середині липня. Стверджується, що цивільних осіб, у тому числі людей з німецьким громадянством, було обстріляно та поранено російськими військами в українському місті.

«У зв'язку з цим є первісна підозра у скоєнні військових злочинів. Ми перебуваємо у тісному контакті з українськими правоохоронними органами для з'ясування цього питання», — цитує видання спікера прокуратури.

Подробиці інциденту у Гостомелі, як пише Tagesschau, невідомі.

ТЕГИ

Місця
Гостомель
Інше
військові злочини

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:56
В Україні заочно судитимуть трьох екс-педагогів захопленого Маріуполя
16:53
У Криму двох громадян України засудили до 15 та 16 років за «шпигунство»
15:16
Росіяни будують залізничну колію, яка за їх планом зʼєднає захоплені РФ Маріуполь, Волноваху та Донецьк
13:13
Школи в окупації діють як центри пропаганди РФ, де дітям промивають мізки — ЦНС
12:57
«ДНР»: внаслідок атаки на Донецьк один чоловік загинув, ще двоє цивільних дістали поранення
12:46
Є просування вперед на Донецькому напрямку — Зеленський
12:03
У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
11:59
На Донеччині внаслідок агресії РФ зруйновано понад 300 спортивних об'єктів
10:30
«ДНР»: в окупованому Донецьку снаряд пробив дах житлового будинку — під завалами люди
09:20
РФ будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком: чим це небезпечно
09:09
Війська РФ з авіації вдарили по Надії та Новоєгорівці Луганської області
22:58
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 вересня
21:46
Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
20:30
Обстріл Костянтинівки: відомо, з якої зброї РФ здійснила атаку на місто
20:03
В окупованому Маріуполі напали на російського політика
17:20
У Міносвіти розповіли, як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій у 2024 році
16:20
Стали відомі подробиці удару по військовому складу РФ у Сорокиному Луганської області
16:13
У Донецьку незаконно засудили ще одного українського військовополоненого
15:30
«Влада» Горлівки хоче вивезти частину мешканців: замість них поселять окупантів — ЦНС
12:44
У захопленому РФ Донецьку пролунав потужний вибух, над містом клуби диму та пилу
усі новини
17:24
У РФ засудили ще одного бійця «Азову» до 22 років в`язниці
17:05
У Ростові розпочали нове судилище над 24 воїнами «Азова»
16:56
В Україні заочно судитимуть трьох екс-педагогів захопленого Маріуполя
16:53
У Криму двох громадян України засудили до 15 та 16 років за «шпигунство»
15:51
У Костянтинівці пролунали вибухи, уламками снарядів посічені житлові будинки
15:23
Прокуратура Німеччини розслідує військовий злочин росіян у Гостомелі
15:16
Росіяни будують залізничну колію, яка за їх планом зʼєднає захоплені РФ Маріуполь, Волноваху та Донецьк
14:44
Найманці російської ПВК «Вагнера» повернулися на фронт на Схід України — ЗСУ
14:40
Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік до кінця 2026 року - Ляшко
14:14
Військові показали, як евакуюють поранених з поля бою поблизу Бахмута
13:13
На Херсонщині через підрив на міні загинув тракторист
13:13
Школи в окупації діють як центри пропаганди РФ, де дітям промивають мізки — ЦНС
12:57
«ДНР»: внаслідок атаки на Донецьк один чоловік загинув, ще двоє цивільних дістали поранення
12:52
ЗС РФ намагаються відновити втрачені позиції під Бахмутом
12:51
Україна реалізує проекти захисту енергооб'єктів, які ніхто у світі не робив — Шмигаль
12:46
Є просування вперед на Донецькому напрямку — Зеленський
12:39
Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила про вихід з Росії
12:03
У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
12:02
ЗС РФ обстріляли шість міст і сіл Донецької області за добу, розбито 22 будинки
11:59
На Донеччині внаслідок агресії РФ зруйновано понад 300 спортивних об'єктів
усі новини
ВІДЕО
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама