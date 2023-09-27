В РФ приговорили еще одного бойца «Азова» к 22 годам тюрьмы

Так называемый верховный суд «ДНР» вынес приговор защитнику «Азовстали» Эдуарду Варбанскому из полка Азов. Его приговорили к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



В прокуратуре сообщили, что в период прохождения военной службы Варбанский совместно с Максимом Онипченко, проходящим военную службу по контракту в той же воинской части, неоднократно выполняли незаконные приказы вышестоящего руководства, обстреливая жилые кварталы села Бердянское, а также школу. Согласно заключению, стоимость восстановительных работ превышает 2,4 млн рублей.



Оккупанты в мае 2022 года взяли Варбанского в плен, его приговорили к 22 годам лишения свободы.



Ранее Онипченко признан виновным в совершении аналогичных преступлений и заочно судом ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы.



Напомним, на оккупированной территории так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный «приговор» еще одному украинскому военнослужащему.