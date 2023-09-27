У РФ засудили ще одного бійця «Азову» до 22 років в`язниці

Так званий верховний суд «ДНР» ухвалив вирок захиснику «Азовсталі» Едуарду Варбанському з полку Азов. Його засудили до 22 років позбавлення волі. Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.



У прокуратурі повідомили, що в період проходження військової служби Варбанський спільно з Максимом Оніпченком, який проходить військову службу за контрактом у тій же військовій частині, неодноразово виконували незаконні накази вищого керівництва, обстрілюючи житлові квартали Бердянського, а також школу. Згідно з висновком, вартість відновлювальних робіт перевищує 2,4 млн рублів.



Окупанти у травні 2022 року взяли Варбанського в полон, його засудили до 22 років позбавлення волі.



Раніше Оніпченка визнано винним у скоєнні аналогічних злочинів і заочно судом йому призначено покарання у вигляді 24 років пощбавлення волі.



Нагадаємо, на окупованій території так званий верховний суд ДНР виніс незаконний вирок ще одному українському військовослужбовцю.