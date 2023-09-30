ГУР завербовало российского военного. Он уговорил сдаться в плен сослуживцев

Российский военный перешел на сторону Украины. Фото: Укринформ

Главное управление разведки министерства обороны Украины провело спецоперацию «Барыня», в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного Даниила Алферова. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов на пресс-конференции с участием самого Алферова, передает «Укринформ».



По словам Юсова, российский лейтенант Даниил Алферов с июня 2023 года активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины и Главным управлением разведки.



«Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих РФ в плен несколькими партиями. Когда была угроза жизни Алферова, Украина провела спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию», — добавил представитель ГУР.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. Фото: Укринформ

Российский военный рассказал, что связался с украинской стороной через проект «Хочу жить».



«Украинская сторона предложила мне найти военнослужащих РФ, желающих сдаться в плен по программе "Хочу жить". За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, сдавшихся в плен», — добавил Алферов.

Даниил Алферов. Фото: Укринформ