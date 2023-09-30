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ГУР завербувало російського військового. Він вмовив здатися в полон інших

30 вересня 2023, 14:52

ГУР завербувало російського військового. Він вмовив здатися в полон інших

Російський військовий перейшов на бік України. Фото: Укрінформ Російський військовий перейшов на бік України. Фото: Укрінформ

Головне управління розвідки міністерства оборони України провело спецоперацію «Бариня», внаслідок якої вдалося завербувати російського кадрового військового Данила Алфьорова. Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов на пресконференції за участю самого Алфьорова, повідомляє «Укрінформ».

За словами Юсова, російський лейтенант Данило Алфьоров з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки і оборони України та ГУР.

«Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ у полон кількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію», — додав представник ГУР.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов. Фото: Укрінформ

Російський військовий розповів, що зв'язався із українською стороною через проект «Хочу жити».

«Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон», — додав Алфьоров.

Данило Алфьоров. Фото: Укрінформ

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